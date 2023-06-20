عضو بـ«النواب»: مصر شهدت نهضة عمرانية كبيرة جدا في كل المحافظات

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ ملف الإسكان في مصر من أهم الملفات، نظرا لإهمالها على مدار عقود طويلة ما نتج عنه ظهور العشوائيات غير الآمنة والمناطق غير المخططة.

شهدت الدولة المصرية نهضة عمرانية كبيرة جدا في كل المحافظات

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، خلال استعراض إنجازات ملف الإسكان في مصر والقضاء على العشوائيات بعد ثورة 30 يونيو: «خلال السنوات العشر الماضية، شهدت الدولة المصرية نهضة عمرانية كبيرة جدا في كل المحافظات خلقت نقلة حضارية بعد تطوير العشوائيات وإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة من أجل تخفيف الضغط عن الشريط الأخضر حول نهر النيل».

استثمار في البنية التحتية واستثمار في التجمعات السكنية الجديدة

وتابع عضو التنسيقية: «نتحدث عن استثمار في البنية التحتية واستثمار في التجمعات السكنية الجديدة واستثمار في تطوير العشوائيات، ففي ملف تطوير العشوائيات اقتربنا من تكلفة بلغت 40 مليار جنيه، وإجمالي تكلفة التطوير في قطاع الإسكان والمرافق تقترب من 425 مليار جنيه، ومن ثم، فإن الدولة المصرية ضخت الأموال بشكل كبير وفاعل لتغيير حياة سكان العشوائيات، لينتقلوا إلى مناطق حضارية مثلما حدث مع سكان حي الأسمرات».