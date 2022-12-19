خبير عمراني: مصر صاحبة دور ريادي في ملف الإسكان والتنمية المستدامة

هنأ محمود داود الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة، الدولة المصرية، لاستضافة مصر للمؤتمر السابع للإسكان بالوطن العربي، لافتًا إلى أنّ إدارة مصر لهذه الدورة، تبرز الدور الريادي الذي تقوم به مصر الآن خاصة بملف التنمية المستدامة والإسكان.

الفرق بين المدن الذكية والمدن العادية

وأوضح داود في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، الفرق بين المدن العادية التي نعيش بها كالقاهرة والإسكندرية، والمدن الذكية المستدامة الصديقة للبيئة، التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي والتي بدأت مصر إنشائها من خلال 14 مدينة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والعلمين وغيرها، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح قبل أسبوعين درة آخر المدن المستدامة، مدينة المنصورة الجديدة، والتي تعد صرحا عظيما كون المرحلة الأولى بنيت على 2063 فدانا.

المدن الذكية تتميز بالمساحات الخضراء والاعتماد على الطاقة الجديدة

وأوضح الخبير في التنمية العمرانية والمدن المستدامة أنّ المدن الذكية والمستدامة تعتمد بصورة أساسية على الطاقة الجديدة والمتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إضافة إلى زيادة المساحات الخضراء عن 50% من مساحتها، لافتًا إلى أن المدن الذكية تستهدف التغيير في سيكولوجية الإنسان من خلال المحافظة على البيئة المحيطة بالإنسان والمحافظة على المجتمع ككل.