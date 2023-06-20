النائب عمرو درويش: التصالح في مخالفات البناء يدر مليارات الجنيهات على الدولة

قال عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدولة المصرية شهدت حالة من البناء العشوائي للعقارات والعمارات قبل ثورة 30 يونيو، وبالتالي فإن المسؤولية المجتمعية اقتضت أن تتعامل الدولة مع هذا الملف، مؤكدا أن التصالح في المخالفات سيدر على الدولة مليارات كثيرة.

الدولة والبرلمان يركزان على مشكلات الإسكان

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «الدولة فتحت هذا الملف بشكل فاعل، سواء بقانون التصالح، أو القانون الذي ستقره الدولة في البرلمان خلال الفترة المقبلة، ومن ثم، فإن الدولة والبرلمان يركزان على مشكلات الإسكان والتعمير والمرافق والمخالفات خلال العقود الماضية».

ملف التصالح في مخالفات البناء من المنتظر أن يدر مليارات كثيرة

وتابع النائب عمرو درويش: «ملف التصالح في مخالفات البناء من المنتظر أن يدر على الدولة مليارات كثيرة، وكانت حصيلة التصالح خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 9 مليارات جنيه، وهذه النسبة تقدر بنحو 9% ممن لهم الحق في التصالح، وكل ذلك سيساعد في توصيل المرافق بشكل فاعل».