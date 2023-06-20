محافظ المنوفية ومساعدا وزير العدل يفتتحون فرع الشهر العقاري في شبين الكوم

استقبل منذ قليل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم ، والمستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق والوفد المرافق ، وذلك على هامش افتتاح المقر الجديد لفرع توثيق ضواحي شبين الكوم التابع لمصلحة الشهر العقارى تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ 117 ، بحضور المستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الإبتدائية ، والدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقارى .

ورحب محافظ المنوفية بمساعدي وزير العدل على أرض المنوفية، مثمناً الدور الرائد لوزارة العدل في إنشاء العديد من مكاتب الشهر العقارى وتطويرها بكافة التجهيزات والإمكانيات الحديثة والمدعمة بكافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لتوفير وتلبية احتياجات المواطنين فيما يخص هذا القطاع الحيوى ، وذلك تماشياً مع جهود الدولة فى تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

افتتاح مقر الشهر العقاري الجديد في مدينة شبين الكوم

وعقب الاستقبال ، قام محافظ المنوفية ومساعدى وزير العدل بإفتتاح وإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لمقر توثيق ضواحي شبين الكوم بنطاق حى غرب، حيث تم تفقد أقسام الفرع والذى يضم مكاتب إدارية وتوثيق لتقديم خدمات متنوعة من خلال 12 شباك.

سير العمل في الشهر العقاري في المنوفية

واستمع المحافظ لشرح مفصل عن انتظام سير العمل داخل الفرع منذ استقبال متلقى الخدمة ومنظومة الميكنة الحديثة والتحول الرقمى وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر وتقليل الدورة المستندية من خلال الشباك الواحد، وكذا تقديم الخدمات الحديثة والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فى توثيق محرراتهم الرسمية والحصول على خدمات موثقة بشكل أسرع ومميز .

وأجرى المحافظ حواراً مع عدد من المواطنين واستفسر منهم عن نوعية الخدمات ومستوى الأداء لضمان انهاء كافة المعاملات فى الوقت المناسب ، موجهاً العاملين بحسن استقبال المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم ، ووضع لوحة إرشادية داخل المقر لتعريف المواطنين بالخدمات التي يقدمها المقر تسهيلاً عليهم وتأدية الخدمات بشكل أفضل وأسرع .