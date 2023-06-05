موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

يخوض فريق نادي الزمالك، مساء اليوم، مباراة جديدة في بطولة الدوري الممتاز، إذ يسعى الليلة لتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط جديدة، لتحسين ترتيبه فى جدول المسابقة، على حساب فريق الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ30.

يحتل الزمالك المركز الرابع، بجدول ترتيب الدوري، برصيد 50 نقطة، فى حين يحتل فريق الاتحاد السكندري المركز السابع، برصيد 40 نقطة.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد

يستضيف استاد القاهرة الدولي الليلة في الثامنة مساء، مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، وتنقل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المباراة، عبر تردد 11861، معدل الترميز: 27500، رأسي.

حكام مبارة الزمالك والاتحاد

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة إدارة مبارة الزمالك والاتحاد، إلى الحكم أمين عمر حكم ساحة، ويعاونة كل من: الثنائي مساعد، شهاب راشد ومحمود عامر، وحكم رابع إبراهيم محجوب، وحكام VAR، كلا من هشام القاضي، وهيثم الشريف.

جدول ترتيب الدوري المصري

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري حتى الآن على النحو التالي.

1- الأهلي - 62 نقطة

2- بيراميدز - 61 نقطة

3- فيوتشر - 54 نقطة

4- الزمالك - 50 نقطة

5- المقاولون العرب - 42 نقطة

6- فاركو - 41 نقطة

7- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

8- المصري البورسعيدي - 40 نقطة

9- إنبي - 39 نقطة

10- سموحة - 35 نقطة

11- البنك الأهلي - 34 نقطة

12- الإسماعيلي - 33 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا

14- أسوان - 31 نقطة

15- غزل المحلة - 31 نقطة

16- الداخلية - 28 نقطة

17- طلائع الجيش - 26 نقطة

18- حرس الحدود - 19 نقطة