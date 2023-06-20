حدث ليلا.. نجم الزمالك يوقع للأهلي والشحات يغادر القلعة الحمراء بنهاية الموسم

ترصد «الوطن» أهم الأخبار الرياضة التي وردت خلال ساعات الليل، لتقدمها لقراءها الأعزاء المهتمين بالشأن الرياضي.

في البداية، كشف الإعلامي أمير هشام، عن توقيع أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقود انضمامه للنادي الأهلي.

وقال أمير هشام، في تصريحات ببرنامج «بلس 90»، الذي يُقدمه فضائية «النهار»: «المعلومة اللي موجودة عندي، إن أفضل ظهير أيسر في مصر أحمد فتوح، وقع للنادي الأهلي».

رحيل حسين الشحات

قال الإعلامي محمد فاروق إنه تأكد رحيل حسين الشحات جناح فريق الأهلي عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء عقده بشكل رسمي وعدم التوصل لاتفاق مع إدارة النادي على التجديد.

سبب رحيل الشحات

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج «البريمو» على قناة «تن» :« يرفض حسين الشحات جناح فريق الأهلي التنازل عن شروطه من أجل تجديد عقده مع القلعة الحمراء من حيث الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم بالإضافة إلى إلغاء نسبة المشاركة في المباريات بخلاف حصوله على عائد الاعلانات التي يقوم بتصويرها بعيداً عن النادي الأهلي بشرط الإ تتعارض مع الرعاة الرسميين في القلعة الحمراء».

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