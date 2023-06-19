إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة بتهمة سرقة «توك توك» في شبرا الخيمة

أمر المحامي العام لنيابة شبرا الخيمة، بإحالة 4 أشخاص إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة، بتهمة سرقة أحد الأشخاص بعد إلقاء «شطة» على وجهه، في أحد شوارع شبرا الخيمة بالقليوبية، مع استمرار حبس المتهمين، ومن المنتظر تحديد جلسة محاكمته أمام أحد الدوائر خلال أيام.

ترجع أحداث الواقعة عندما ورد لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة أول، بلاغا من سائق يفيد بأنه حال قيادته مركبة التوك توك خاصته، استقل رفقته شخصان لتوصيلهما بدائرة القسم، وأثناء سيرهم ألقى أحدهما مادة حارقة «شطة» تجاه وجهه، واستولى الآخر على هاتفه المحمول، ثم دفعاه واستوليا على «توك توك» ولاذا بالهرب.

وجرى تشكيل فريق بحث قادة مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات مركبات «توك توك» بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها، وجرى ضبطهم.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن «توك توك» المستولى عليها، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

محام يوضح عقوبة السرقة

وقال علي هيكل الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

المتهم تحت مراقبة الشرطة

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا، بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.