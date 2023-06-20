انطلاق جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني للأسبوع الرابع بعد قليل

تنطلق جلسات المحور الاقتصادي للأسبوع الرابع بالحوار الوطني، بعد قليل، ومن المقرر عقد جلستين حول إصلاح إدارة المالية العامة، لمناقشة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

جلسات الحوار الوطني

كما تُعقد جلستان حول السياسات الصناعية كأول جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص، تحت عنوان سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وكانت إدارة الحوار الوطني أعلنت عن عقد جلستي الخميس المقبل لمناقشة تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي والتي ستناقش العنف الأسري، الأسباب وسبل المواجهة، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي، المدرجة على جدول أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي.

الاستفادة من المؤسسات الثقافية

ومن المقرر عقد جلستين لمناقشة مستقبل الثقافة في مصر (سبل تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية) والمدرجة على جدول أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.