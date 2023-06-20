نائب رئيس «الدستورية العليا»: كتاب مختارات 50 عاما تضمن عصارة مبادئنا

قال المستشار الدكتور محمد عماد النجار، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنّ المحكمة أطلقت كتابها «مختارات من أحكام المحكمة الدستورية العيا في 50 عاما»، تضمّن خلاصة أحكامها وعصارة مبادئها الدستورية خلال مسيرتها القضائية في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

وأضاف النجار، خلال كلمته في احتفالية المحكمة الدستورية العليا بإطلاق كتاب «ملامح القضاء الدستوري المصري»: «كان هذا العمل نتاج بحث دؤوب للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، ولجنة منبثقة منها خلال سنتين كاملتين، انتخبت فيها 50 حكما من عصارة أحكامها لتقدمها باللغة الإنجليزية، وهذه الأحكام صدرت متتابعة خلال 50 من سنوات عملها، وهكذا كان انتخاب 50 حكما منها كان يقتضي من اللجنة القائمة على هذه المهمة الشاقة أن تطلع على سائر هذه الأحكام للوقوف على الأحكام الأولى بالاختيار».

وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنّ اللجنة قد خلصت من بعد مطالعة معمّقة مع الجمعية العامة للمحكمة لتقديم مختصر من الأحكام المنتخبة، مراعية في ذلك أن يكون اختصارا غير مخل يقدم للقارئ ملخصا لأحداث الدعوة المعروضة وما خلصت إليه المحكمة من قضاء فيها.

وأوضح أنّ اللجنة قد حرصت على إيراد الأصل العربي المختصر، الذي جرت ترجمة اللغة الإنجليزية استنادا إليه بعد الانتهاء من عرض سائر الأحكام للغة الإنجليزية، ليكون متاحا للقارئ الاطلاع على المختصرات وترجمتها جنبا إلى جنب.