بـ«بوكيه ورد».. ولي أمر ينتظر ابنته أمام لجان الثانوية العامة في أسيوط

في لافتة جميلة تدل على الحب المتواصل بين الأب وأبنائه، فاجأ هيثم أبوالنصر عبدالنعيم، ولي أمر من محافظة أسيوط، نجلته الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بمدينة أسيوط، بتقديم بوكيه ورد أثناء خروجها من لجنة امتحان اللغة الفرنسية.

ونال فعل ولي الأمر أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة فرحة وإعجاب أولياء الأمور والطالبات، مشيدين بمحبة الأب لابنته.

رسالة مساندة وتشجيع

وقال هيثم أبوالنصر، ولي أمر الطالبة ابتسام لـ«الوطن»، إنه ظل يفكر طويلا لمفاجأة ابنته المضغوطة بسبب امتحانات الثانوية العامة، ففكر أمس أنه يشتري بوكيه ورد وينتظرها أمام اللجنة دون علمها، مضيفًا: «الهدف منه أنها تحس أن أهلها بيشجعوها ومقدرين تعبها ومجهودها وإحنا راضيين باي نتيجة تحصل عليها، طالما بتعمل اللي عليها في المذاكرة والامتحانات».

وأضاف ولي الأمر، أن ما فعله رسالة لجميع أولياء الأمور بالوقوف بجوار أبنائهم ودعمهم نفسيا، وأن يرضوا باي نتيجة دون التأثير على نفسية أبنائهم طلاب الثانوية العامة.

وأعربت الطالبة ابتسام هيثم، عن فرحتها الشديدة بما فعله لها والدها أمام لجنة امتحانات الثانوية العامة وسط زملائها، وحضور أولياء الأمور، وأنها ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق أمنيات والدها.