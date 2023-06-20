مصرع شخصين وإصابة آخر أثناء توصيل الصرف الصحي بأنفسهم في أسيوط

شهدت قرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، حادث مؤسف بعد وفاة شخصين وإصابة آخر، أثناء فتحهم بئر صرف صحي بأنفسهم لتوصيله لمنزلهم، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

بلاغ بوفاة شخصين داخل بئر صرف صحي

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بغرق شخصين داخل بيارة صرف صحي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط في محافظة أسيوط، وإصابة ثالث.

انتقل على الفور لموقع البلاغ، قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أسيوط وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وأحمد ثابت نائب رئيس مركز أسيوط، ومصطفى إسماعيل رئيس قرية ريفا.

وبالفحص والمعاينة، تبين إصابة شخصا يدعى «علي. ا. ع»، ومصرع اثنين آخرين، هما «عمرو. ش. ش»، و«كمال. ش. م»، داخل بيارة صرف صحي، عقب قيامهما بفتحها لتوصيل منزلهم على خط الصرف الصحي، بمنطقة الزاوية التابعة إلى قرية ريفا بمركز أسيوط.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.