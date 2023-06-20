آخر موعد لإجراء اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مراقب بـ«مياه أسيوط» اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أن اليوم الثلاثاء، آخر موعد لإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن، وفقا للمسابقة رقم 4 لسنة 2021.

ولفتت الشركة، إلى أنه يمكن للمتقدمين الاطلاع على كشوف الأسماء، الذي يشمل أسماء ومواعيد المقابلات الشخصية والتقييم، لجميع من اجتاز الاختبارات التحريرية، بالإضافه إلى الذين جرى قبول تظلماتهم بوظيفه مراقب أمن عبر هذا الرابط

موعد ومكان إجراء آخر اختبار

وأوضحت الشركة في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيجري اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن اليوم، بقاعة الدكتور عبد الحميد عقدة بالمبنى الإداري بكلية التجارة جامعة أسيوط، على أن تكون على 3 فترات، الأولى تمام الساعة الثامنة صباحا، والثانية تمام الساعة العاشرة صباحا، والثالثة تمام الساعة 12 ظهرا.

ضرورة وجود أصل البطاقة الشخصية

وطالبت شركة مياه الشرب بأسيوط، المتقدمين، بمراعاة الالتزام بالميعاد المحدد، والحضور قبله بفترة كافية، مع ضرورة اصطحاب المتقدم أصل البطاقة الشخصية، لافتة إلى أنه لن يتم تحديد موعد آخر لاختبار المتخلفين عن حضور المقابلة الشخصية، والتقييم عقب انتهاء أعمال اللجنة.