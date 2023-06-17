إحالة 3 أشخاص بتهمة سرقة هاتف طالب في مدينة نصر للمحاكمة الجنائية

قررت النيابة العامة، إحالة 3 متهمين لاتهامهم بسرقة هاتف محمول طالب في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة للمحاكمة الجنائية.

البداية كانت ببلاغ تلقاه قسم شرطة مدينة نصر ثالث، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة مديرية أمن القاهرة، من قبل إحدى السيدات يفيد بتضررها من تعرض نجلها «طالب» لسرقة هاتفه المحمول في دائرة القسم من قبل 3 أشخاص، وذلك أثناء توجهه لشراء طعام من أحد المطاعم، وفروا هاربين.

وبعد إجراء التحريات الأولية وجمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تم تحديد مُرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض عليهم.

القبض على المتهمين

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بسرقة الطالب بأسلوب الخطف وأنهم تصرفوا في الهاتف من خلال البيع لدي أحد الأشخاص سيء النية، وتمّ القبض عليه وبحوزته الهاتف وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأقر بعلمه بأنه من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على الهاتف واتهمهم بالسرقة، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية

وقال سمير عبدالعظيم، المحامي والخبير القانوني، إنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف «عبدالعظيم» خلال حديثة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».