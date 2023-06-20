السجن 7 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين بمدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، متهما لإدانته بالإتجار في المواد المخدرة «الهيروين»، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وإلزامه المصاريف الجنائية.

كما عاقبت المتهم بالسجن لمدة سنة؛ لإدانته بتعاطي المواد المخدرة الهيروين.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوي المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وأمانة سر محمد طه.

حيازة المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 20090 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، حيازة المتهم وإحرازه جوهر مخدر الهيروين، بقصد الإتجار والتعاطي بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، في 14 من شهر نوفمبر العام الماضي 2022

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، أنه حال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم داخل سيارته حال استنشاقه لمسحوق الهيروين المخدر، مستخدمًا عملة ورقية من فئة الجنيه الواحد، وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 11 لفافة ورقية من المخدر ذاته.