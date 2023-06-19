وزير الخارجية: نواصل جهودنا لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار في السودان

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مصر ستواصل جهودها ومساعيها مع الأطراف كافة لوقف المواجهات والعودة إلى الحوار في السودان، مؤكدًا على ضرورة قيام المنظمات الدولية والإقليمية بدور بناء لحلحة الأزمة وتوحيد الهدف وراء إنقاذ السودان وأبنائه من مغبة هذا الصراع وتغليب المصلحة العليا للسودان على أي مصالح ضيقة.

وأضاف خلال مؤتمر تنسيق الاستجابة الإنسانية في السودان، نقلته قناة القاهرة الإخبارية: «نشدد على ضرورة التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار لحقن دماء الشعب السوداني الشقيق والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها».