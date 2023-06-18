سامح شكري: نعمل مع شركائنا لوقف القتال في السودان

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن قضية السودان أخذت حيزا كبيرا من المشاورات بينه وبين الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للإحساس المتبادل بأنها قضية ذات تأثير واسع النطاق على أمن واستقرار المنطقة، وبالتبعية أمن واستقرار أوروبا.

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وأذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما يحدث في هذه المنطقة له تأثير في أمن البحر الأحمر وقضية مقاومة الإرهاب، وأهمية الاستقرار على الحفاظ بالدول والمؤسسات الشرعية وعدم انزلاقها نحو الفوضى لأنه يصعب فيما بعد ذلك استعادة الاستقرار.

ولفت إلى أن كل ذلك له تأثير بالغ على مقدرات الشعب السوداني، والعلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والسوداني معروفة، والتلاحم الشعبي ولكن التواصل الجغرافي فيما بين الدولتين يجعل كل شيء يحدث في أي منهما له تأثيره البالغ على الجانب الآخر.

مصر تبذل كل جهد لاحتواء الأزمة السودانية

وأكد أن مصر تبذل كل جهد لاحتواء هذه الأزمة، وتركز جهودها على وقف العدائيات وإتاحة الفرصة للعودة للحوار، ونعمل من خلال تواصلنا مع الدوائر المختلفة التي تتناول قضية السودان في إطار الثلاثي أو الرباعي أو الاتحاد الأفريقي ولكن الاتحاد الأوروبي وأعضاءه لهم دورهم وأهمية التواصل معها.

وقف القتال في السودان

وأوضح أن الجهود كلها تركز على قضية وقف القتال لكن علينا أن نبحث فيما يتعدى ذلك، وكيفية استعادة الاستقرار والأمن والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والوصول إلى خريطة طريق للمستقبل تضم كل أطياف السودان وتحقق مصالحها.