شروط الاستفادة من خدمات مكاتب النيابة العامة الرقمية.. تعرف عليها

تتيح النيابة العامة عدة مكاتب رقمية في أماكن مختلفة، توفر العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون بشكل أسرع وأسهل، بدلاً من الذهاب إلى المحاكم والمصالح الحكومية وضياع المزيد من الوقت والمجهود، ولكن توجد بعض الشروط التي يجب توافرها وتجهيزها قبل الذهاب إلى مكاتب النيابة العامة الرقمية، لذا تستعرض «الوطن» كل شروط من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها مكاتب النيابة العامة.

وتقدم مكاتب النيابة العامة الرقمية خدمات نيابة المرور، وخدمات النيابة الجنائية، ونيابة الأسرة، بأسهل وأسرع الطرق، ويعد أبرز المكاتب يوجد في مول «سيتي ستارز» بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساء خلال جميع أيام الأسبوع.

شروط الاستفادة من خدمات مكاتب النيابة العامة الرقمية

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص الراغب في الاستفادة من الخدمات المختلفة التي تقدمها مكاتب النيابة العامة الرقمية، وهي كالتالي:

1 - يجب توافر الصفة القانونية في الشخص طالب الخدمة.

2 - لطالب الخدمة من المصريين، يجب تقديم أصل بطاقة الرقم القومي.

3 - لطالب الخدمة من الأجانب، يتم تقديم أصل جواز السفر.

4 - أصل سند الوكالة، إذا كانت الخدمة المقدمة لشخص آخر.

5 - في حالات الحصول على خدمات نيابة المرور، يتم تقديم أصل رخصتي القيادة والتسيير.