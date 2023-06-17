9 خدمات للأسرة.. أبرز ما تقدمه مكاتب النيابة العامة الرقمية

وفرت النيابة العامة، مكاتب رقمية لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين في أسرع وأسهل طريقة دون عناء الذهاب إلى المصالح الحكومية والمحاكم.

ويأتي من أبرز تلك الخدمات المقدمة، خدمات نيابة الأسرة، التي يتم تقديمها إلكترونيا، من خلال العديد من المكاتب المجهزة والمطورة، لإنجاز الخدمات في أسرع وقت، ومن أبزرها مكتب رقمي في مول سيتي ستارز بمدينة نصر في القاهرة.

وتستعرض «الوطن»، الخدمات التي تقدمها مكاتب النيابة العامة فيما يتعلق بخدمات نيابة الأسرة.

خدمات نيابة الأسرة التي تقدمها المكاتب الرقمية

وتنقسم الخدمات التي تقدمها المكاتب الرقمية حول ما يتعلق بنيابة الأسرة إلى الآتي:

1 - استخراج وثائق الحالة الشخصية، وهي كل من: «الزواج- الطلاق- التصادق- زواج غير المسلمين والمراجعة».

2 - استخراج إعلام الورثة.

3 - استخراج صيغة تنفيذية للأحكام.

4 - استخراج صورة رسمية للأحكام.

5 - استخراج شهادة من واقع الجدول.

6 - استخراج صورة من قرار جلسة مال.

7 - الاستعلام عن وجود قضايا أسرة.

8 - الاستعلام عن قضايا إعلام الوراثة.

9 - خدمة تسليم دفاتر المأذونين والموثقين.

مواعيد عمل مكتب النيابة العامة الرقمية

تبدأ مواعيد عمل مكتب النيابة العامة الرقمية، منذ الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء، وذلك على مدار أيام الأسبوع.