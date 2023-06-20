خطوات تحويل مكالمات التليفون الأرضي للموبايل.. هتوصلك في أي مكان

على مدار السنوات القليلة الماضية، أصبح استخدام التليفون الأرضي يقتصر على توصيل خدمة الإنترنت المنزلي، وأصبح من النادر أن يجري أحد مكالمة من خلاله، نظرًا لسهولة استخدام الهاتف المحمول، ما يجعل الشركة المصرية تحرص على تطوير خدماتها باستمرار؛ للتسهيل على المستخدمين استخدام التليفون الأرضي وعودته لمكانته مرة أخرى.

واستحدثت الشركة المصرية للاتصالات خاصية التتبع وتحويل المكالمات الأرضي، والتي تتيح إمكانية تحويل مكالمات التليفون الأرضي والرد عليها من خلال أي خط أرضي آخر أو WE موبايل 015، ونوضح من خلال هذا التقرير مميزات الاشتراك في خدمة التتبع، وخطوات الاشتراك بها، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالتالي:

مميزات خاصية التتبع أو تحويل المكالمات بالتليفون الأرضي

- تتيح خدمة التتبع للخط الأرضي معرفة الشخص المتصل، إذ يظهر الرقم على شاشة الهاتف المحمول عند تحويل المكالمة.

- تتيح الخدمة للعميل استقبال جميع مكالماته الأرضي في جميع الأحوال سواء كان التليفون الأرضي مشغول أو كان المستخدم غير متواجد في المنزل.

- عند الاشتراك في باقتي WE أرضي 35 أو 65 جنيهًا، يمكن التحدث بلا حدود لشبكة WE، سواء كانت المكالمة محلية أو محافظات أو موبايل.

- لن يتم محاسبة العميل على الدقائق الأرضي التي تم استقبالها سواء من خط أرضي آخر أو WE موبايل 015، إذ أنها من ضمن الدقائق الموجودة فى باقاتي WE أرضي 35 و65 المشترك فيها العميل.

- عند الاشتراك في الخدمة يتم الحصول على كود ليتم تشغيل أو إيقاف الخدمة في أي وقت طبقا لرغبة العميل.

- خدمة تحويل المكالمات ومميزاتها متاحة مجانا للعملاء المشتركين فقط في باقتي WE أرضي 35 و 65 جنيها.

خطوات الاشتراك في خاصية التتبع وتحويل المكالمات للتليفون الأرضي

- يمكن الاشتراك في خدمة التتبع وتحويل المكالمات مجانا من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات.

- ويمكن الاشتراك في الخدمة أيضا من خلال التوجه إلى أقرب مركز بيع وتحصيل للشركة.

- ويمكن الاشتراك بها من خلال الاتصال على الرقم 111.