«صحة الدقهلية» تطلق قافلة طبية للكشف على أهالي مركز بلقاس

قال شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه جرى تنظيم قافلة علاجية في مركز بلقاس بقرية الحفير، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1766 مريضًا في 11 عيادة بمختلف التخصصات، وجرى صرف العلاج وعمل اللازم.

إطلاق قافلة طبية علاجية بالدقهلية

وأكد «مكين» في بيان له أن القافلة جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات محافظة الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

توقيع الكشف على 1766 مريضا بالدقهلية

وأوضح مكين أنه جرى توقيع الكشف على 1766 مريضًا، وضمت 11 عيادة منهم 5 عيادات متنقلة: «2 أطفال، رمد، نساء، تنظيم أسرة»، و6 عيادات داخل الوحدة، ومعمل طفيليات وأشعة x ray.

وقامت القافلة الطبية، بإجراء فحوصات لـ109 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 100 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 22 قراراً للعلاج على نفقة الدولة.

توعية المواطنين ضمن القوافل علاجية بالدقهلية

وأكد «مكين» حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 46 ندوة تثقيفية، مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.