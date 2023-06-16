«صحة الدقهلية»: 55 ألف سيدة مستفيدة من خدمات «حقك تنظمي»

كشف شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بعمل حملة «حقك تنظمي» في مختلف المراكز التابعة للمديرية بالدقهلية، وجرى من خلالها توعية السيدات بالصحة الإنجابية، وفوائد الحملة، وأدي ذلك لاستفادة 55 ألف سيدة من مختلف المراكز في مراحل الحملة الأولى أو الثانية.

حملة حقك تنظمي بالدقهلية

وأكد «مكين» في بيان له، أن الحملة جاءت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

نتائج حملة حقك تنظمي

وأوضح «مكين» أن عدد المستفيدات من خدمات حملة حقك تنظمي بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ 55461 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 40000 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

وأشارت عبير عبد الغني، وكيل المديرية، إلى أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الأولى بلغ 29117 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 2221 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون.

خدمات تنظيم الأسرة

وأضافت إيمان السيد حسن، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالدقهلية، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.