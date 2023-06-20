خدمات مرورية تقدم خلال إجازة عيد الأضحى إلكترونيا.. «لو محتاجها ضروري»

ينتظر الكثير من المواطنين إجازة عيد الأضحى 2023 حتى يتمكنوا من السفر لقضاء عطلة صيفية أو للحصول على قسط من الراحة من العمل، إذ تستمر إجازة عيد الأضحى لمدة 5 أيام، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى 1 يوليو المقبل، وفي كثير من الأحيان يحتاج المواطن إلى إجراء بعض الخدمات خلال أيام العطلات الرسمية وتحديدا خدمات المرور.

وتوفر بوابة مصر الرقمية للمواطنين فرصة إجراء بعض الخدمات المرورية إلكترونيا من المنزل، حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ونوضح من خلال هذا التقرير الخدمات المرورية التي يمكن إجراءها من المنزل في العطلات الرسمية، والتي جاءت كالتالي:

الخدمات المرورية على بوابة مصر الرقمية

1- التظلم على مخالفات رخص المركبات: تتيح تلك الخدمة للمواطنين تقديم تظلم على مخالفات المركبات المسجلة عليهم، في حالة إذا كانت تلك المخالفات غير صحيحة.

2- سداد المخالفات: تمكن تلك الخدمة المواطنين من سداد قيمة المخالفات المرورية المسجلة عليهم، إضافة إلى استخراج شهادة براءة الذمة أو التظلم.

3- تجديد رخصة مركبة: كما يمكن للمواطن التقديم على تجديد رخصة السيارة من المنزل، وتوصيل الرخصة إلى عنوان المنزل، بشرط عدم وجود فحص أو حظر بيع على السيارة المراد تجديد رخصتها.

4- بدل فاقد أو تالف لرخصة السيارة: وتتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين أيضا التقديم على استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة السيارة من المنزل إلكترونيا.

5- تحرير أو توثيق عقد بيع سيارة: وتعد خدمة تحرير أو توثيق عقد بيع سيارة من أبرز الخدمات التي تقدمها البوابة للمواطنين، إذ تمكنهم من تحرير أو توثيق عقد بيع سيارة من المنزل.

6- تحرير توكيل بيع مركبة: وتتيح هذه الخدمة للمواطن فرصة تحرير توكيل بيع سيارة للوكيل، بالنيابة عن صحب التوكيل في بيع السيارة.

7- استعلام عن مخالفات رخصة سيارة: كما تتيح بوابة مصر الرقمية للمواطنين أيضا فرصة الاستعلام عن مخالفات رخصة السيارة لمعرفة قيمة المخالفة المسجلة عليهم.