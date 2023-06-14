بوابة مصر الرقمية تعود للعمل بـ8 خدمات تموينية لأصحاب البطاقات

عادت بوابة مصر الرقمية للعمل، من خلال الرابط الرسمي لها، لتقديم العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين، خاصة خدمات البطاقات التموينية، والتي يستفيد منها 23 مليون أسرة مدرجة على منظومة الدعم التمويني، دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين أو المديرية التابعة لهم في نطاق المحافظة.

منصة مصر الرقمية

ووفقا لرابط منصة مصر الرقمية، فإنّ الخدمات التموينية المُفعلة عليها حاليا ومتاحة لأصحاب البطاقات بعد عودة تقديم الخدمات عليها، تشمل 8 خدمات كما يلي:

1- تفعيل بطاقة التموين.

2- إصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة التموين.

3- الاستعلام عن صرف بطاقة التموين.

4- ضمّ أفراد الأسرة.

5- نقل البطاقة من محافظة لأخرى.

6- الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين.

7- إيقاف بطاقة تموينية.

8- إيقاف نفسي من بطاقة التموين.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

وأكدت وزارة التموين سابقا، أنّ خدمة إضافة المواليد لا يتم تقديمها عبر بوابة مصر الرقمية، وإنّما هي خدمة متاحة ومفعّلة أمام أصحاب البطاقات التموينية ممن ينطبق عليهم شروط الأسر الأولى بالرعاية في مكاتب التموين فقط، والمنتشرة على مستوى المراكز في المحافظات، لتقديم الخدمة للأسر التي ينطبق عليها الشروط.