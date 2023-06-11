خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين.. شرط الاستفادة من الخدمات

يلزم عند التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين، لإنشاء حساب لطالب الخدمة للتمكن من الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين عليها تسهيلا لهم من الذهاب للمكاتب الحكومية، خاصة خدمات بطاقات التموين التي توفرها وزارة التموين عبر المنصة الرقمية.

شرط الاستفادة من خدمات بوابة مصر الرقمية

وللاستفادة من الخدمات التموينية المتاحة والمفعلة على منصة مصر الرقمية للتموين، يلزم امتلاك حساب خاص على المنصة الرقمية باسم المستخدم ورقم سري خاص به منشئ من خلاله كشرط الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة عليها.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

وتلزم بوابة مصر الرقمية عند التسجيل عليها لإنشاء حساب، اتباع الخطوات التالية:

1. تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنـــا.

2. اختيار أيقونة افتح حساب.

3. كتابة الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. تدوين رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يكتب فيها رقم الهاتف المحمول.

8. ترسل رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتمّ إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني/ الإيميل.

13. الضغط على أيقونة التالي.

وبمجرد استكمال هذه الخطوات يتمّ إرسال رسالة نصية إلكترونية بأنَّه تمّ إنشاء الحساب بنجاح.