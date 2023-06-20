أخبار روسيا وأوكرانيا.. موسكو ترد على الهجوم المضاد لأوكرانيا

في ظل استمرار الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، لاستعادة الأراضي التى سيطرت عليها روسيا، شنت روسيا هجوما جويا واسع النطاق طوال الليلة الماضية استهدفت العاصمة كييف، ومدنا من شرق البلاد إلى غربها، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.

وفي التفاصيل بشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أوضحت القوات المسلحة الأوكرانية، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

أخبار روسيا وأوكرانيا

فيما نوه سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف، بأن القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفا للعدو، ودمرتها في المجال الجوي حول كييف، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية إصابة 6 مدنيين، جراء هجمات روسيا على إقليمي دونيتسك وزابوريجيا، وفقا لوكالة رويترز.

وأوضحت الإدارة العسكرية في لفيف، أن المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، قصفتها روسيا.

وقال يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، إن الغارة الروسية استهدفت البنية التحتية للاتصالات والزراعة، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا فى زابوريجيا.

وأشارت القيادة العسكرية العليا، إلى إن روسيا أطلقت 7 صواريخ في الهجوم على زابوريجيا، وفق تقارير أولية، فيما لم تصدر روسيا تعليق على التصريحات الأوكرانية.

روسيا أطلقت 7 صواريخ في الهجوم على زابوريجيا

من جانبها أعلنت موسكو، إصابة 28 مدنيا في قصف أوكراني طال مدينة فولنوفاخا ومقاطعة بلجراد، وبدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الرابع والعشرون من فبراير 2022.