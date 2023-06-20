مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني: نبحث الحلول القابلة للتطبيق لتحقيق تنمية شاملة

قال طلعت خليل، مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني، إنّ اللجنة تهم كل مصري وتعبر عن سياسات أي نظام، فالموازنة في حد ذاتها تعبر عن سياسات النظام إذا كان يريد التوسع في الدعم أو الحماية الاجتماعية أو زيادة الإيرادات، حتى لا يمثل الإنفاق ضغطا على أحد، فاللجنة لها طبيعة سياسية قبل أن تكون مالية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني اليوم، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، حيث أعرب خليل، عن أمنياته بالخروج بتوصيات ومخرجات يمكن تطبيقها في الواقع، ووضع حلول للمشكلات الموجودة.

وتابع مقرر لجنة الدين العام أنّ نقاش اليوم يبحث حلولا قابلة للتطبيق، لتحقيق تنمية شاملة في التعليم والصحة ويجب الاهتمام بالاستثمار في البشر وتطوير القطاعات كافة، وتطبيق المادة 38 من الدستور، لافتا إلى أنّه يجب معرفة كيفية جعل الموازنة موازنة دستورية، وإجراء مقارنة مع التعليم والصحة بالدول الأخرى ونصيبها من الموازنات للنهوض بالقطاعات كافة.