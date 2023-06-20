كيف يمكن معرفة عمر الأضحية عند شرائها؟.. «حماية المستهلك» يجيب

أيام قليلة تسبق عيد الأضحى 2023 المبارك، تكتظ بها أسواق المواشي، بالراغبين في شراء الأضاحي المختلفة، إذ يحرص المواطنون على اختيار ذبيحتهم بعناية، حتى يتمكنوا من شراء تلك الخالية من الأمراض التي يكون عمرها مناسبًا أيضًا.

ويلعب عامل سن الأضحية دورًا كبيرًا في كفاءتها وجودة لحومها، فلا يجب أن تكون ذات عمر صغير أو كبير، ويجب أن تكون ذات عمر مناسب لذبحها، ونوضح من خلال هذا التقرير، كيف يمكن معرفة عمر الأضحية، وفق ما أوضحه جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي الخاص به، التي جاءت كالتالي:

العمر المناسب لذبح الأضحية

وحدد جهاز حماية المستهلك، العمر المناسب لذبح الخروف كأضحية في عيد الأضحى، إذ تتراوح السن المناسبة للذبح له بين 8 سنوات و12 عامًا، ويجب اختيار الأضحية في تلك المرحلة العمرية، للحصول على أعلى جودة لحوم منها.

كيف يمكن معرفة عمر الأضحية؟

وأوضح جهاز حماية المستهلك، عددًا من العلامات التي يمكن من خلالها معرفة وتحديد عمر الأضحية، حتى لا يتعرض المشتري للنصب، وتتمثل في الآتي:

- يكون عمر الخروف عامين: إذا استبدل زوجين من الأسنان الخاصة به، بالإضافة إلى وجود أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي.

- يكون عمر الخروف 3 سنوات: إذا استبدل 3 أسنان صغيرة بأسنان طويلة.

- يكون عمر الخروف أكثر من 4 سنوات: إذا كان الخروف قد استبدل جميع أسنانه بأسنان طويلة.