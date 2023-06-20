نقيب الفلاحين يكشف أسعار الأضاحي اليوم.. كيلو الضأن بـ150 جنيها

تتباين أسعار الأضاحي اليوم لـ«الخراف والبقري والجاموسي»، وذلك بمختلف الأسواق في جميع محافظات الجمهورية، وفقا لما كشف عنه حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في ظل تزايد إقبال المواطنين على عمليات الشراء، قبل أيام من عيد الأضحي المبارك.

أسعار العجول والخراف اليوم

وعن أسعار الأضاحي اليوم قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين لـ«الوطن»، أن أسعار العجول بوزن 450 كيلو، تقترب من 60 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار الخراف بين 6 و8 آلاف جنيه للخروف الواحد، كما يتراوح وزنه بين 35 و40 كيلو في المتوسط.

أسعار الأضاحي اليوم الثلاثاء

- اللحم البقري، سعر الكيلو 135 جنيهًا.

- اللحم الجاموسي، سعر الكيلو 125 جنيهًا.

- لحم الضأن، سعر الكيلو 150 جنيها.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة القاهرة مجانا

- مجزر البساتين.

- مجزر جيركو.

- مجزر السلام.

- مجزر الممتاز.

- مجزر طرة.

- مجزر حلوان.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الجيزة مجانا

مجزر المنيب بشارع المدبح.

مجزر نكلا بقرية نكلا بالمنصورية.

مجزر أوسيم بجوار مركز شرطة أوسيم.

مجزر كرداسة نهاية الشارع السياحي بالمنصورية.

مجزر ناهيا بالمريوطية.

مجزر الوراق بشارع النيل بجوار حي الوراق.

مجزر منشأة القناطر بشارع السوق.

مجزر وردان في قرية وردان بمنشأة القناطر.

مجزرا سقارة والشوبك الغربي بالبدرشين.

مجزرا العياط والمتانيا بالعياط.

مجزر الصف بالصف.

مجزر البدرشين بمدينة البدرشين.

مجزر الحوامدية بمنطقة السوق.

مجزر أطفيح بشارع السوق.

مجزرا القبابات والبرمبل بأطفيحز

مجازر الباويطي ومنديشة والزبو بالواحات البحرية.

مجزر بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 72.

مجزر البشاير بالكيلو 76 مصر - إسكندرية الصحراوي.