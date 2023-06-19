أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الشرقية 2023.. اعرف العناوين

تستعد مديرية الطب البيطري، بإشراف الدكتور إبراهيم متولي، وكيل مديرية الطب البيطري، لتجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي مجانا خلال عيد الأضحى، وذلك تنفيذا لتوحيهات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتجهيز أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الشرقية 2023.

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الشرقية 2023

وأوضح الدكتور محمد يوسف، مدير عام الصحة والمجازر بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه سيكون هناك تواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل في أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الشرقية 2023، لافتًا إلى أنه كل عام يتم إلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر، لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال أيام العيد.

غسل العنابر ورفع المخلفات سريعا

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن جميع العنابر والمجازر وأماكن ذبح الأضاحي في مجازر الشرقية 2023 التابعة للمحافظة ستعمل بكامل طاقتها، وتكون جاهزة خلال عيد الأضحى، مشددا على أنه سيتم رفع مخلفات الذبح أولًا بأول، مع غسل العنابر بالمطهرات والالتزام بالإجراءات والاحترازية وحسن معاملة المواطنين.

وأشار إلى أن المديرية تنظم حاليا حملات وندوات إرشادية لتوجيه الناس ودعوتهم للذبح داخل المجازر الحكومية، موضحا أن الذبح في الشوارع وخارج المجازر الحكومية يعد مخالفة، ويتم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وتغريمهم.

عناوين أماكن ذبح الأضاحي في مجازر الشرقية 2023

- مجزر منيا القمح بمدينة منيا القمح

- مجزر شلشلمون في قرية شلشلمون بمركز منيا القمح

- مجزر الصنافين في قرية الصنافين بمركز منيا القمح

- مجزر الجديدة في قرية الجديدة بمركز منيا القمح

- مجزر مشتول السوق بمدينة مشتول السوق

- مجزر بلبيس بمدينة بلبيس

- مجزر بردين بقرية بردين مركز الزقازيق

- مجزر أبو حماد بمدينة أبو حماد

- مجزر القرين بمدينة القرين

- مجزر الحسينية بمدينة الحسينية

- مجزر كفر صقر بمدينة كفر صقر

- مجزر أبو الشقوق بقرية أبو الشقوق بمركز كفر صقر

- مجزر أولاد صقر بمدينة أولاد صقر

- مجزر ههيا بمدينة ههيا

- مجزر الإبراهيمية بمدينة الإبراهيمية

- مجزر القنايات بمدينة القنايات

- مجزر جميزة بني عمرو بقرية جميزة بني عمرو بمركز ديرب نجم.