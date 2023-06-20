مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني: التصدير الحل الأمثل لتوفير العملة الأجنبية

قال الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إنه إذا كان الغرض من التوجه لتشجيع الصناعة والاستثمار الخاص المحلي والأجنبي هو الانفتاح على العالم أو زيادة الإنتاج، أو توفير عملة أجنبية أو جذب استثمارات أو تجويد الصناعات الموجودة، فالاتجاه نحو التصدير يعد الحل الأمثل.

وشدد خلال كلمته باللجنة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني، على نقل الفكر للإنتاج للسوق الأجنبية وليس المحلية، مضيفا: «حاولنا تصنيع السيارات من الستينيات، وأنتجنا للسوق المحلية تحت حماية فكرية تسببت في عدم انتعاش سوق السيارات، بعكس ما قامت بها دولة المغرب التي أصبحت من أكبر المصدرات للسيارات».

وفورات الحجم تتمثل في زيادة المنتج

وأكد أن وفورات الحجم تتمثل في زيادة المنتج، ما يشكل تكلفة قليلة، وأن إنتاج جزء صغير يجعل التكلفة عالية، ولابد من حسم فكرة التصدير للخارج والعمل عليها.