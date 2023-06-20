نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إنشاء وحدة زرع النخاع تكلفت 65 مليون جنيه

أكد الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، أن تكلفة وحدة زرع النخاع وملحقاتها، التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، تكلفت 65 مليون جنيه.

وحدة زرع النخاع الأحدث من نوعها

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، في بيان اليوم، أن مجهودات كلية الطب ملموسة، وآخرها إنشاء وحدة زرع النخاع التي تعد أحدث الوحدات على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذها بتكنولوجيا ألمانية وتخدم مرضى أمراض سرطان الدم.

محتويات الوحدة

جدير بالذكر، أن وحدة زرع النخاع تتكون من 7 كبسولات للمرضى، و3 أسرّة لفصل الخلايا، ومعمل متطور لحفظ الخلايا، وقسم تعقيم مجهز بأحدث أجهزة تعقيم البلازما، إضافة إلى وحدة خاصة لمعالجة المياه الخاصة بالوحدة، ونظام تعقيم وفلترة الهواء.

كما تحتوى الوحدة على غرف للأطقم الطبية ومحطات التمريض، وغرفة زيارة تمّكن أهل المريض من التواصل معه من خلال الكاميرات والشاشات والتليفون الداخلي.