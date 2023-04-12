«البترول»: حققنا معدلات متميزة في تحويل السيارات لـ العمل بالغاز الطبيعي

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حرص الوزارة على استمرار التوسع في خطة استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، والتي تلقى أولوية كبيرة في تلك المرحلة لأهميتها البالغة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحقيق الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى تحقيق معدلات متميزة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو إنشاء المحطات ومراكز التحويل على مستوى الجمهورية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في ظل ما يتوافر للقطاع من خبرات كبيرة في هذا المجال ووجود شركات متخصصة تعمل بأعلى درجات الكفاءة وتطور باستمرار من خدماتها.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) لاعتماد نتائج الاعمال لعام 2022 التي عقدت بمقر الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وخلال الاجتماع استعرض المهندس حسانين محمد حسانين رئيس شركة كارجاس نتائج اعمال الشركة خلال عام 2022 موضحاً تحقيق أعلى مبيعات في تاريخ الشركة بعد التوسعــات الكبيرة في إنشاء المحطات ومراكــز التحـويل بما يتسق مع استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق الانتشار والتوسع في هذه الخدمة .

وأوضحت نتائج الأعمال نجاح كارجاس في تحويل 5ر36 الف سيارة بزيادة 24% عن العام السابق لتتصدر نشاط التحويل في السوق المصري بنسبة 46 % من إجمالي السيارات المحولة خلال العام ، منها 4650 سيارة تم تحويلها على خطوط الانتاج بمصانع السيارات الكبرى ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، علاوة على 193 أتوبيس تابعة لهيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارتي التنمية المحلية والإنتاج الحربى ، كما قامت الشركة بتقديم خدمات ما بعد البيع لعدد 175 ألف سيارة خلال العام.

تموين السيارات بالغاز الطبيعي

وفي مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي، شهد العام استمرار التوسع والانتشار في إقامة محطات التموين الجديدة حيث قامت كارجاس بتشغيل 64 محطة جديدة للجمهور خلال عام 2022، ما ساعد على تحقيق مبيعات وصلت إلى 419 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات بزيادة 28% عن العام السابق والتي أسهمت فى خفض انبعاثات الكربون بقيمة 231 الف طن، وبلغت المبيعات التراكمية للشركة منذ تأسيسها 4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المضغوط.

وحققت كارجاس نتائج متميزة في نشاط الزيوت الذى تهتم فيه بتقديم منتجات ذات جودة عالية من إنتاج شركة، bp وتخطت المبيعات من زيوت السيارات العاملة بالغاز 2760 طن على الرغم من التحديات غير المسبوقة خلال الفترة وذلك بزيادة 12% عن العام السابق.

وفي مجال التحول الرقمي قامت كارجاس بالبدء في تنفيذ مشروع تطبيق نظام إدارة موارد المؤسسة ERP بتكنولوجيا SAP وبلغت نسبة الإنجاز في نهاية الفترة 70%، وجار حاليًا البدء فى تجارب التشغيل، كما تم تنفيذ نظام المراقبة و التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات عن بعد SCADA SYSTEM لمحطات الشركة حيث تم وضع 75 محطة على المنظومة وجارى استكمال الاعمال بباقي المحطات.

كما ارتفعت إيرادات الشركة لتصل الى 2 مليار و852 مليون بزيادة 33% عن العام السابق ووصلت قيمة أصول الشركة الى 4 مليار و18 مليون جنيهاً بزيادة 13% عن العام السابق.

إنشاء محطات التموين بالغاز

وفي ختام الجمعية العامة أشاد المهندس طارق الملا بما حققته شركة كارجاس من معدل انجاز في إنشاء محطات التموين بالغاز وتحقيق الانتشار لها تنفيذاً لأهداف الخطة القومية لإحلال الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ووجه التحية للعاملين بالشركة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد للمساهمة في استمرار تحقيق اعلى المعدلات في هذه الخطة القومية.