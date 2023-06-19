تحويل مسار السيارات على «زراعي مطاي» بالمنيا لصيانة كوبري علي باشا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، عن تحويل مسار جميع السيارات القادمة من مركز سمالوط إلى مدينة مطاي على طريق «مصر - أسوان» الزراعي السريع، والعكس، أمام كوبري علي باشا إلى الطريق الدائري.

أعمال تجديد وإحلال كوبري علي باشا

وذكر بيان صادر عن ديوان عام محافظة المنيا، أنه سيتم تحويل مسار السيارات حتى الانتهاء من أعمال تجديد وإحلال كوبري علي باشا، وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، المواطنين، باتباع التعليمات والإرشادات المرورية حفاظا على سلامتهم.

تحسين شبكة الطرق والبنية التحتية

وفي وقت سابق، أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن استئناف أعمال إحلال وتجديد كوبري علي باشا على ترعة الإبراهيمية، والذي يصل قرية علي باشا بقرية المناهرة وطريق «مصر - أسوان» الزراعي بمطاي، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة، وفي إطار الاهتمام بتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية، والمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاع الرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة.

وتابع المهندس هشام فايز، رئيس مركز مطاي، أعمال تركيب كوبري علي باشا على ترعة الإبراهيمية، مؤكدا أن التركيبات الخاصة بالكوبري تم استلامها وإحضارها لموقع العمل من قبل الشركة المنفذة والتي بدأت في العمل على إحلال وتجديد الكوبري، مؤكداً على الإسراع في إنجاز الأعمال وضرورة اتباع كافة المعايير والمواصفات الفنية أثناء التنفيذ، والالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من أعمال تركيب الكوبري تمهيدا للتشغيل وتيسير حركة المرور أمام المواطنين.