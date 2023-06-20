مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني: دعم الصادرات ضرورة لمواجهة زيادة السكان

قال النائب أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن الصناعات القائمة في مصر تواجه إشكاليات كبيرة، ما يتطلب الوقوف على التحديات مع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتعظيم دورها في توفير مستلزمات وخامات الإنتاج.

جاء ذلك خلال جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن العمل على دعم الصادرات ضرورة مهمة في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة مقارنًة بأوضاع دول أخرى، مشيرا إلى أن تعميق دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ودعم الصادرات من شأنه أن يدعم المنظومة الصناعية وبيئة الاستثمار الخاص في مصر بصورة كبيرة على أرض الواقع.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «نريد أن نعيد الصناعة المصرية لمكانتها التي كانت عليها في السابق».

وأضاف عبد القوى خلال كلمته في الجلسة المشتركة للّجنة الصناعة والاستثمار بالحوار الوطني: «نريد الخروج بتوصيات تترجم إلى تشريعات وقوانين تساهم لحل مشكلات الصناعة».

ولفت عضو مجلس الأمناء إلى أن ملف الاقتصاد غير الرسمي مهم جدا، موضحا أن هناك الكثير من المعوقات التي تعوق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر أبرزها البيروقراطية: «تلك المشروعات تساهم بشكل كبير جدا في القضاء على البطالة، وأطالب بتسهيل إجراءات ترخيص المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر».

وأشار إلى ما نوهت عنه الشركة القابضة للصناعات في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص ببعض التوصيات الخاصة بالصناعات الغذائية والتوسع في إقامة تلك المشروعات.

وطالب عضو مجلس الأمناء بضرورة التوسع في إقامة المصانع الخاصة بالمشروعات المهمة، مثل مصانع الزيت: «علينا نشر ثقافة العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، وأن نلقي الضوء على النماذج الناجحة».