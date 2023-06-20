تأجيل محاكمة الأم المتهمة بقتل طفلها في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق في جلستها، اليوم الأربعاء، بتأجيل محاكمة المتهمة بقتل ابنها في مركز فاقوس إلى جلسة الخميس القادم للمرافعة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس محكمة جنايات الزقازيق ، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري.

وكان النائب العام أمر بإحالة المتهمة قاتلة طفلها بفاقوس إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت خلوها من أي اضطراب نفسي أو عقلي، واجتماع الأدلة على ارتكابها الواقعة

وقال بيان النيابة العامة، حيث قُدِّمَت المتهمة هناء محمد حسن إلى الجنايات لمعاقبتها عما أسند إليها من ارتكابها جناية قتل ولدها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن انتهت التحقيقات إلى عزمها على قتله خوفًا من أن يبعده عنها مطلِّقها، مدفوعةً برغبتها الدائمة في الاستئثار به وتشبثها المستمر بحجبه عن الناس.