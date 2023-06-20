مسؤول بالجامعة العربية: ندعم الدول الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة

نقل الأمين العام المساعد، ومدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية بجامعة الدول العربية، السفير محند لعجوري، تحيات أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية .

وأعرب لعجوري، عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر «أفريقيا في قلب مصر» الذي تنظمه مؤسسة الجامعات الأوروبية احتفالًا باليوم العالمي لأفريقيا، والذكرى الستين لتأسيس الاتحاد الأفريقي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما هنأ الاتحاد الأفريقي بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسه.

وأكد محند لعجوري، أنّ الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لدول القارة الأفريقية وعلى رأسها الدول العربية، لأنها تمثل مستقبلا واعدا للعالم، مشيرا إلى توجيهات من أمين جامعة الدول العربية، بدعم الصندوق العربي للمعونة الفنية، لمساعدة الدول الأفريقية والعربية منها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.