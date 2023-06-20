بروتوكول تعاون بين كليتي التربية النوعية بجامعتي بنها والمنوفية

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي التربية النوعية بالجامعتين في مجال التبادل الطلابي والتعاون المشترك.

تكامل وتبادل الخدمات والأنشطة بين الجامعتين

وأكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تكامل وتبادل الخدمات والأنشطة بين الجامعتين تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي 2030، حيث يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال التبادل والتدريب الطلابي، وتقديم وتفعيل الأنشطة الطلابية والفعاليات والدورات وورش العمل واللقاءات والمؤتمرات والندوات بين كليتي التربية النوعية بالجامعتين.

الطلاب أساس التطوير في تقدّم وبناء المجتمع

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول بين كليتي التربية النوعية بالجامعتين يأتي من منطلق الاهتمام بالطلاب نظراً لكونهم أساس التطوير في تقدّم وبناء المجتمع، والعمل علي تطوير قدراتهم و إمكانياتهم ومهاراتهم وصقلها بما يتناسب مع كل جديد، عبر اكتشاف ودعم المواهب والمبدعين من خلال التبادل الطلابي وتأهيلهم ليكونوا عناصر بناءة في جميع المجالات المختلفة.