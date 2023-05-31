رئيس جامعة بنها الأسبق: لا يوجد تعليم حقيقي دون الانفتاح على العالم

أعلن الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، تأييده لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والتدريب.

وأضاف «شمس الدين»، في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون المجلس الوطني للتدريب والتعليم بالحوار الوطني، أن هناك اتفاقًا على إنشاء المجلس الوطني في الجلسات السابقة، ويجب أن يكون له دور في استقلال الجامعات ويكون هناك جلسة خاصة لهذا الأمر.

وأكد رئيس جامعة بنها الأسبق، ضرورة إعداد قيادات جامعية حقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد تعليم حقيقي من غير انفتاح على العالم، مطالبًا بوضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات مضيفا: «نريد مجلس فيه مرونة يدعم اللامركزية ويدعم الكفاءات».