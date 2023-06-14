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«قطرة تساوي حياة» احتفالية جامعة بنها باليوم العالمي للتبرع بالدم

كتب:

حسن صالح
07:31 م | الأربعاء 14 يونيو 2023
احتفالية جامعة بنها

احتفالية جامعة بنها

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة احتفالية باليوم العالمي للتبرع بالدم تحت عنوان «قطرة دم تساوى حياة»، الذي يوافق 14 يونيو من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتورة نانسي عبد الحي، مدير المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تقديم كافة الدعم والمساعدة

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إنه حريص علي تقديم كافة الدعم والمساعدة في توفير دم كاف وآمن وفعال لمساعدة المرضى داخل محافظة القليوبية، من خلال التعاون مع مركز خدمات نقل الدم القومية بالقليوبية حيث يتم تنظيم عدد من حملات التبرع بالدم داخل كليات الجامعة.

مسؤولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي

وأشار في بيان له إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم جاء بالتعاون مع المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية، الذي يأتي من منطلق مسؤولية الجامعة الاجتماعية في نشر الوعي لدي الطلاب.

الجدير بالذكر أن الفعاليات شارك فيها مختار شوقي، ومحمد زيدان بالمركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة القليوبية وعدد من طلاب الجامعة.

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