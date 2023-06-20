حالة الطقس غدا الأربعاء.. وأمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا، حيث يُتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

ووفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا، تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

ويُتوقع سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 33 - 21

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 28 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 33 - 22

- العريش 29 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 32 - 16

- كاترين 30 - 14

- الطور 34 - 25

- طابا 33 - 23

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 28 - 20

- مطروح 26 - 20

- السلوم 29 - 19

- سيوة 32 - 21

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 26

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 36 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 22

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 35 - 23

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 27

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 37 - 27