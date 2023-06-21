«القوى العاملة» تعلن عن 3428 وظيفة في 10 محافظات.. تعرف على الشروط

أعلنت مديرية القوى العملة في محافظة السويس، عن الوظائف الشاغرة في إحدى شركات المحافظة، والتي تضمنها إعلان وزارة القوى العاملة، وذلك من خلال الإعلان عن توافر 3428 وظيفة في 10 محافظات منها وظائف لذوي الهمم

حاجة من 44 شركة قطاع خاص إلى شغل 3428 وظيفة

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أعلنت عن حاجة من 44 شركة قطاع خاص إلى شغل 3428 وظيفة، ووجه وزير القوى العاملة جميع مديريات القوي العاملة التابعة لها تلك الشركات بمتابعة استلام الراغبين في شعل تلك الوظائف وتحرير العقود اللازمة.

وتضمنت نشرة التوظيف الدورية عن ان فرص العمل في المحافظات الـ10 وهي السويس وبورسعيد والقاهرة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية و وسوهاج والبحر الأحمر واسيوط وتتنوع الوظائف المطلوب شغلها بين بين أفراد امن ومشرفين ومهن التفصيل والخياطة والغزل والنسيج

وبحسب اعلان وزارة القوي العاملة من خلال بيان لها علي الموقع الرسمي لها ان 25 وظيفة شاغرة بشركة مصر ايران للغزل والنسيج بحي عتاقة بمحافظة السويس، وشملت 15 وظيفة عامل انتاج، و10 فني صيانة غزل، و شروط شغل الوظائف المطلوبة بالحصول علي مؤهل متوسط ويحدد الراتب حسب المقابلة.