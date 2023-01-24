تفاصيل نشرة التوظيف الأسبوعية لجميع المؤهلات.. مرتبات تصل لـ7 آلاف

يرغب كثير من خريجي الجامعات في معرفة الوظائف الخالية في مجالات الدراسة الخاصة بهم، وتحرص الكثير من الشركات على إعلان الوظائف الخالية في جميع التخصصات ولمختلف المؤهلات الدراسية، وبمرتبات مجزية.

وتهتم «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير نشرة التوظيف لهذا الأسبوع للوظائف المتاح التقديم لها في الوقت الحالي، وفق ما أعلنته بعض الشركات والمؤسسات في بيانات لها وعبر الموقع الرسمي الخاص بها، وجاءت الوظائف كالتالي:

وظائف البنك الأهلي المصري 2023

أعلن البنك الأهلي المصري عبر الموقع الرسمي الخاص به، وظائف خالية لحديثي التخرج من كليات «تجارة، إدارة أعمال، اقتصاد وعلوم سياسية، حاسبات ومعلومات، حقوق»، وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالٍ.

- أن يكون حاصل على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.

- أن يكون ليس لديه أقارب في البنك حتى الدرجة الثالثة.

- ألا يزيد عمره عن 28 عاما عند التعيين في البنك.

- يجب أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي الخاص به.

ويمكن التقديم للوظائف المتاحة من خلال الموقع الرسمي للبنك.

وظائف مترو الأنفاق

ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق التقديم في وظائف مترو الأنفاق، والتي من المقرر أن يكون نهايتها غدا الأربعاء الموافق 25 يناير، والتي جاءت شروطها كالتالي:

- أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو أعلى.

- ألا يزيد عمره عن 40 سنة.

- أن يكون لديه أكثر من سنة من الخبرة العملية في مجال التكنولوجيا.

- أن يكون مستواه عالي في اللغة الإنجليزية في القراءة والكتابة.

- أن يكون على دراية ببرامج ميكروسوفت.

- أن يكون على دراية كبيرة بنظام اتصالات السكك الحديد.

- حاصل على مؤهل للتدريب على مهارات صيانة أنظمة الاتصالات.

- ذو خبرة كبيرة في الشتغيل لكهربائي للجهد المنخفض.

- التكيف مع الوردية الليلة.

- لا توجد عليه عقوبة جنائية.

- أدى الخدمة العسكرية أو معافى منها نهائيًا.

وظائف المركز الثاقافي البريطاني

أعلن الركز الثقافي البريطاني وظائف خدمة عملاء ومبيعات في المركز عبر الموقع الرسمي الخاص به، بمرتب يصل إلى 7709، والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على دبلوم عالٍ.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه تجربة شاملة ومثبتة كخدمة عملاء ومبيعات تنفيذية.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في تقنيات التسويق والتفاوض.

- أن يكون سريع التعلم.

- أن يكون لديه شغف للعمل في وظيفة خدمة العملاء والمبيعات.

- أن يكون متحدثا للغة الإنجليزية على مستوى الكفاءة B2.

- أن يكون لديه الخبرة العملية مع برنامج CRM كميزة إضافية.

- يعمل في وظيفة مسؤول خدمة العملاء والمبيعات بالمركز.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالمركز والتقديم من خلاله.

وظائف الشرقية للدخان

أعلن جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها، وظائف شاغرة في وظيفة أمن وحراسة بشركة الشرقية للدخان، وجاءت الشروط كالتالي:

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل يبدأ من الشهادة الإعدادية.

- ألا يقل سن المتقدم للوظائف عن 21 عام وألا يزيد عن 45 عام.

- مدة العمل تصل إلى 8 ساعات عمل يوميا.

- تمنح الشركة لللعاملين مرتب 3 آلاف جنيه شهريا.

- توفر الشركة للعاملين مواصلات من ميدان الجيزة لمقر العمل.