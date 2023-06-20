درجات الحرارة غدا الأربعاء.. و«الأرصاد» تكشف أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء الموافق 21 يونيو، حيث يسود طقس حار على معظم المناطق.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة غدا، نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد.

ظواهر جوية متوقعة

ويتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 21

- العاصمة الإدارية 33 - 21

- أكتوبر 34 - 22

- بنها 33 - 21

- دمنهور 32 - 21

- وادي النطرون 34 - 21

- كفر الشيخ 32 - 20

- المنصورة 33 - 21

- الزقازيق 34 - 22

- شبين الكوم 33 - 21

- طنطا 32 - 21

- دمياط 28 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 33 - 22

- العريش 29 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 36 - 22

- نخل 32 - 16

- كاترين 30 - 14

- الطور 34 - 25

- طابا 33 - 23

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 28 - 20

- مطروح 26 - 20

- السلوم 29 - 19

- سيوة 32 - 21

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 35 - 26

- سفاجا 35 - 25

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 36 - 27

- حلايب 36 - 27

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 22

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 35 - 23

- سوهاج 36 - 25

- قنا 38 - 26

- الأقصر 38 - 26

- أسوان 39 - 27

- الوادي الجديد 37 - 26

- أبو سمبل 37 - 27