5 نصائح يجب معرفتها قبل شراء خروف العيد.. بينها عمر الأضحية

قدم جهاز حماية المستهلك، نشرة استرشادية عن خروف العيد، تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى 2023، مقدمًا نصائح للمواطنين لابد من اتباعها عند شراء خروف العيد، فضلًا عن كيفية معرفة عمر وسن الخروف.

نصائح عند شراء خروف العيد

ونصح جهاز حماية المستهلك المواطنين الراغبين في شراء خروف العيد، بالالتزام بالنصائح الموجودة في النشرة، من أجل إتمام السنة النبوية المشرفة في الأضحية بالطرق الصحيحة، وشملت النصائح التالي:

ألا يقل عمر الخروف عن عام. ألا يكون أحد قرون الخروف أو قدمه مكسورة. ألا تكون أحد أذنيه مجروحة. ألا يكون الخروف أعمى أو أعرج. أنّ تكون فروة وجلد الخروف سليمين خاليين من الجرب.

الخط الساخن لحماية المستهلك

ويقدم جهاز حماية المستهلك، من خلال الموقع الرسمي له، نشرات استرشادية للمواطنين في المواسم والمناسبات والأعياد، من أجل إخبار المواطنين بأهم النصائح الخاصة بالعمليات الشرائية، معلنًا استقبال أي شكاوى أو استفسار من المواطنين عبر الخط الساخن 19588، الذي يجري الاتصال عليه من أي خط أرضي.