شعبة القصابين: أسعار خراف العيد تبدأ من 8 آلاف جنيه

كشف هيثم عبدالباسط، نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية، أن الدولة المصرية تقوم بمجهود كبير لتوفير اللحوم للمواطنين، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى 2023.

تخفيض أسعار العجول المستوردة

وناشد «عبد الباسط» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، المستوردين بضرورة تخفيض أسعار العجول المستوردة؛ بسبب عدم وجود قوة شرائية في المحال، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وخسائر كبيرة لأصحاب محلات الجزارة.

ونوه بأنه على وزارة التموين التواصل مع المستوردين من أجل ضبط الأسعار، خاصة وأن القوة الشرائية في السوق ليست موجودة، معلقا: الجزارون وأصحاب المحال يخسرون، والاتجاه الفترة الجاية سيكون للمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة في الشوارع.

وحول أسعار اللحوم في الأسواق، تابع نائب رئيس شعبة القصابين في الغرفة التجارية: أسعار اللحوم الطازجة 195 جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية، وهذه اللحوم تأتي من الدول الإفريقية مثل السودان وتشاد بعد الكشف الطبي عليها ووضعها في الحجر الصحي.

أسعار الأضاحي

وبشأن أسعار الأضاحي، علق قائلا: أسعار الأضاحي الآن فئة الخرفان تبدأ من 170 لـ180 جنيها للكيلوجرام القائم، والعجول من 150 لـ160 جنيها، ما يعني أن أسعار الخراف تبدأ من 8 لـ12 ألفاً، والعجول تبدأ من 60 ألفا فأكثر على حسب الوزن.