«النقل» تكشف التفاصيل الكاملة لأعمال ميناء العريش البحري (صور)

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل أعمال ميناء العريش البحري، موضحًا أنّ المرحلة الأولى من اعمال تطوير الميناء والتي تشمل إنشاء أرصفة بإجمالي أطوال 2250 مترا، وحواجز أمواج بطول 2700 متر، إضافة إلى إنشاء حاجز أمواج رئيسي بطول 1250 مترا، وإقامة رصيف سياحي عليه بطول 1000 متر.

كما أنشئ امتداد للحاجز الرئيسي بطول 1200 متر، وكذلك إنشاء حاجز أمواج شرقي بطول 250 مترًا، وإنشاء رصيف البضائع العامة رقم 1 بطول 250 مترا، إضافة إلى إنشاء رصيف البضائع العامة رقم 2 بطول 1000 متر، وإنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 915 مترًا.

خطط التطوير المستقبلية

كما وضح التقرير خطط التطوير المستقبلية والتي سيتم البدء في تنفيذها فور الانتهاء من تطوير أعمال تطوير الحوض الأول حيث سيتم البدء في الحوض الثاني والذي يشمل «أرصفة بأطوال 1650 مترا - حاجز أمواج غربي بطول 1200 متر - حاجز أمواج شرقي بطول 1100 متر - ساحات ومخازن بمساحة 769 م2 ويعقب تنفيذ الحوض الثاني تنفيذ أعمال الحوض الثالث الذي يشمل (أرصفة حاويات بأطوال 3200 متر بغاطس 17 مترا)».

جدير بالذكر أن ميناء العريش البحري عمل كميناء تجاري اعتبارا من عام 1996 بمساحة 50 فدانًا، منها 145 ألف م2 مساحات تخزينية وأرصفة.

وفي نهاية عام 2018، وفى إطار سياسة الدولة المصرية لتحقيق التنمية لشبه جزيرة سيناء، صدر قرار رئاسي رقم 330 لسنة 2019، والمتضمن توسيع حدود الميناء لتصل إلى 371 فدانًا بدلًا من 50 فدانًا مع قيام الهيئة الاقتصادية بتولي تمويل وتطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش.

زيادة المساحات المخصصة للميناء

كما صدر القرار الجمهورى رقمترا465 لسنة 2021 والمتضمن زيادة المساحات المخصصة للميناء لتبلغ 541.83 فدان، وأنه فور صدور القرارات الجمهورية أسندت الهيئة الاقتصادية لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية إعداد مخطط عام للميناء ليتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

كما أنه منذ افتتاح الميناء في 4/1/2021 عادت صادرات سيناء للأسواق العالمية حيث استقبل الميناء حتى تاريخه 180 سفينة بإجمالي حجم تداول بضائع بلغ 730 ألف طن، إضافة إلى استقبال 3 سفينة محملة بالمعدات الثقيلة اللازمة؛ لرفع قدرات محطة كهرباء العريش بإجمالي 1761 طنًا.