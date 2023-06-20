إصابة سيدة باختناق في حريق شقة سكنية بضواحي بورسعيد

تمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية في بورسعيد، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل حجرة نوم بوحدة سكنية في منطقة القابوطي، بنطاق حي الضواحي، بسبب ماس كهربائي، ما أسفر عن إصابة مُسنة باختناق نتيجة الدخان الكثيف، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من العقيد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور الأخير بلوك 17 تسكنه سيدة في العقد السادس من العمر، وتصاعد دخان كثيف.

3 سيارات لإطفاء الحريق

وعلى الفور، توجه العقيد هاني المهدي، رئيس قسم الإطفاء بالحماية المدنية إلى مكان الحريق ومعه 3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى باقي الوحدات المجاورة، وتم نقل المصابة، وتدعى جيهان أحمد حامد محمد، 60 سنة، إلى مستشفى الزهور، فاقدة للوعي، نتيجة إصابتها باختناق، وتم تقديم الإسعافات الأولية لها وحالتها العامة مستقرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد بتشكيل فريق بحث جنائي، للوقوف على أسباب الحريق، وتبين من التحريات الأولية أنه بسبب ماس كهربائي اندلع في غرفة النوم، وحُرر محضر بالحادث، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.