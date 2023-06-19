صرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة المتوفى في حريق محطة وقود بقنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنه جرى صرف إعانة عاجلة لأسرة الشهيد المتوفى في حروق بسبب انفجار محطة وقود المعنا، والتكفل بمصاريف الجنازة بمعرفة المحافظة، ومديرية التضامن الاجتماعي.

صرف إعانة عاجلة

وأضاف محافظ قنا أنه وجه بسرعة صرف مبلغ 50 ألف جنيه كتعويض للأسرة، ووجه رئيس الوحدة المحلية للمدينة بضرورة توفير وحدة سكنية مناسبة لإقامة أسرة الشهيد بها.

وقدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة العامل أمين عبدالرازق بمسقط رأسه بمدينة دشنا، والذي توفي متأثرا باصابته في الحريق الذي وقع الأسبوع الماضي بمحطة وقود المعنا، خلال تفريغ إحدى سيارات نقل المواد البترولية لكمية البنزين الموجودة بها.

محطة وقود المعنا

يُذكر أن الشهيد امين عبدالرازق أصيب في حريق محطة الوقود بالمعنا الأسبوع الماضي ، وتم نقله علي الفور بواسطة سيارة الاسعاف إلي مستشفي مرزوق عبدالوهاب المرزوق للطوارئ بجامعة جنوب الوادي ، وتم ايداعه بغرفة العناية المركزة المخصصة لإصابات الحروق إلي أن وافته المنية بالأمس .