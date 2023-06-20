تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود نشب في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، ولم يسفر الحريق عن ثمه إصابات أو خسائر في الأرواح.

إخطار بنشوب حريق في شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور جرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وبالانتقال تبين نشوب حريق محدود في شقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 3 طوابق.

وعلى الفور جرى فرض كردون أمني حول العقار، لعدم امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران لعدم امتدادها إلى باقي شقق العقار، وجرى إخمادها.

تحرير محضر بالواقعة

وأجرت القوات عمليات التبريد لعدم تجدد اشتعال النيران مره أخرى، وبالفحص تبين عدم وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارا بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحريق والوقوف على أسبابه، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.