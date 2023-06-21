استعدادات المحليات لاستقبال عيد الأضحى.. مجازر مجانية ومتابعة بيطرية

بدأت وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات والمديريات الخدمية والجهات المختصة، الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك والتأكد من توافر السلع وتقديم الخدمات للمواطنين وإزالة أي عقبات والتفاعل مع شكاوى المواطنين والعمل على حلها، ومن الإجراءات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية ضمن استعدادات العيد ما يلي..

- حظر الذبح بالشوارع والميادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

- منع إقامة شوادر بيع الخراف والمواشي فى الشوارع الرئيسية والميادين.

- فتح المجازر الحكومية بالمجان أمام المواطنين لذبح الأضاحي.

- المتابعة المستمرة من جانب مديريات الطب البيطرى على المجازر.

- تكثيف حملات الرقابة على المحال والأسواق للتأكد من سلامة وجودة اللحوم ومنع أى تلاعب.

تكثيف أعمال النظافة

- توجيه هيئات وشركات النظافة بتكثيف العمل وإزالة أى تراكمات قمامة على الفور والتخلص الآمن من مخلفات الذبح

- تكليف المختصين بتحرير محاضر بيئة ضد المخالفين للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظات.

- رفع درجة الاستعدادات بالنقل العام بالقاهرة والاسكندرية و شركات النقل الجماعى وتسيير الحركة المرورية

- حملات على مواقف سيارات السرفيس للتأكد من تعريفة المواصلات والإلتزام بها

- التنسيق بين الأحياء والزراعة لمنع أى تعديات أو مخالفات بناء خلال اجازة عيد الأضحى

فتح الحدائق والمتنزهات

- فتح الحدائق والمتنزهات واتخاذ الاجراءات الوقائية ومراجعة إنارة الطرق

- مراجعة الألعاب الموجودة بالحدائق والمتنزهات حفاظا على سلامة المواطنين وتفادى أى أخطاء

- التركيز على أماكن ساحات صلاة العيد بتكثيف النظافة وأعمال التجميل ومنع الإشغالات

ترشيد استهلاك

- التنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف لترشيد استهلاك المياه من جانب المواطنين

- التشديد على المديريات الخدمية بمتابعة العمل أيام العيد لتوفير الخدمة وإزالة أى عقبات

- تلقى صوتك مسموع بوزارة التنمية المحلية لكل شكاوى المواطنين والتفاعل معها والعمل على معالجتها على الفور.